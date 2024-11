Corpo com as mãos amarradas é encontrado no Centro de João Pessoa Um jovem de 20 anos foi encontrado morto com as mãos amarradas, enterrado dentro de uma cova rasa no bairro Varadouro, em João Pessoa...

Casa onde o corpo foi encontrado (Imagem: Reprodução/ YouTube/ @TVCorreioOficial)

Um jovem de 20 anos foi encontrado morto com as mãos amarradas, enterrado dentro de uma cova rasa no bairro Varadouro, em João Pessoa. A Polícia Civil encontrou o corpo após denúncias serem feitas de que o jovem estaria no terreno de uma casa.

A vítima identificada como Gabriel Lima do Nascimento, foi encontrada dentro de uma residência que era utilizada como depósito de materiais de reciclagem. A Polícia Militar segue investigando o caso e quais seriam as motivações do crime.

