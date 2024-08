Corpo de Bombeiros e cão farejador resgatam idoso perdido na Paraíba

Portal Correio |Do R7

Equipe do Corpo de Bombeiros resgatou um idoso de 95 anos com a ajuda de um cão farejador (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)

A equipe do 6° Batalhão de Bombeiro Militar, com a ajuda de um cão farejador, resgatou um idoso de 95 anos que estava perdido na zona rural do município de São Francisco, Sertão da Paraíba. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (23).

Familiares do idoso afirmaram que ele havia saído, e após três horas não tinha retornado, o que gerou preocupação. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizaram buscas pela região.

Após uma hora de operação, o idoso foi encontrado consciente, mas debilitado e com pouca orientação. O homem foi encaminhado para o Hospital Regional de Sousa para receber os devidos cuidados.

