Corpo de jovem desaparecido enquanto nadava com amigos em rio é encontrado

Jovem foi identificado como Carlos Eduardo (Foto: Reprodução / TV Correio)

Foi encontrado nesta sexta-feira (26), o corpo do jovem, identificado como Carlos Eduardo, de 20 anos, que desapareceu após entrar em um rio próximo à cidade de Santa Rita, na Grande João Pessoa, na última quarta-feira (24).

O corpo foi localizado em Bayeux, cerca de um quilômetro de distância do ponto de apoio montado pelos bombeiros. De acordo com relatos das testemunhas, Carlos Eduardo se distanciou dos colegas enquanto nadavam e, ao tentar retornar à margem, demonstrou sinais de cansaço e começou a afundar.

A vítima teria tentado segurar em um dos amigos, porém, devido ao esgotamento físico e à correnteza, não conseguiu se manter à tona.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas ainda no final da tarde. No entanto, devido ao anoitecer e à visibilidade reduzida, a operação foi suspensa temporariamente. As buscas foram retomadas na última quinta-feira (25) em um trecho do Rio Paraíba, considerado estratégico para as operações de resgate.

A operação de busca conta com o apoio de duas embarcações do Batalhão de Busca e Salvamento, além de mergulhadores especializados do Corpo de Bombeiros Militares da Paraíba.

