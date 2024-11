Corpo de mulher é encontrado carbonizado em comunidade de João Pessoa

Portal Correio |Do R7

Foto: Reprodução

Um corpo de uma mulher foi encontrado em chamas na região central de João Pessoa, na comunidade Mulungu, na manhã deste sábado (26).

De acordo com as primeiras informações, a perícia constatou que o corpo também foi atingido por golpes de faca, sendo a maioria no pescoço.

A vítima ainda não foi identificada.

