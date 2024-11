Corpo de paraibana degolada em Brasília chega na Paraíba nesta quarta (13) A professora paraibana Denise Rodrigues de Oliveira, que foi degolada dentro do apartamento onde morava, no Distrito Federal (DF),...

Denise era natural de Teixeiras (PB) (Imagem: Reprodução/ Arquivo Pessoal)

A professora paraibana Denise Rodrigues de Oliveira, que foi degolada dentro do apartamento onde morava, no Distrito Federal (DF), chega nesta quarta-feira (13), na Paraíba.

A previsão é que a mulher seja velada na casa da mãe, em sua cidade natal, Teixeiras, município do Sertão Paraibano, e sepultada no cemitério da cidade. Denise tinha 30 anos e se mudou para Brasília para estudar e acabou se estabelecendo na região de Vicente Pires.

O crime

A professora foi encontrada morta e com a cabeça degolada dentro do apartamento onde morava, no Distrito Federal (DF). O ex-namorado da vítima, identificado como Adriel Muniz, de 29 anos, também foi encontrado sem vida, “com indícios de suicídio”, de acordo com a Polícia Militar.

De acordo com relato de amigos próximos, Denise morava sozinha e era professora em uma escola no DF. Ela e Adriel mantiveram um relacionamento durante três meses, e após o término, o suspeito passou a ameaçá-la de divulgar fotos e vídeos íntimos.

Câmeras de segurança do prédio residencial onde a mulher morava, registraram o momento em que o suspeito chegou no prédio na manhã de segunda-feira (11). Apesar de ter a entrada proibida, Adriel conseguiu invadir por meio de uma abertura na garagem.

Após entrar na garagem, o homem usou uma escada para subir no apartamento de Denise, que morava no 1º andar. Vizinhos relataram que escutaram gritos e discussões vindos do apartamento da vítima. De acordo com as investigações, após cometer o crime, o homem teria tirado a própria vida.

A avó do suspeito que morava junto com ele, em depoimento à Polícia Civil, afirmou que dias antes do crime ele estava mais calado.

