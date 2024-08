Correio Educa: conheça a instituição que cuida da educação desde o ventre No sétimo episódio do videocast Correio Educa, é abordado o desenvolvimento da educação, que sofre interferências direitas desde a...

No sétimo episódio do videocast Correio Educa, é abordado o desenvolvimento da educação, que sofre interferências direitas desde a concepção, quando a criança ainda está no ventre da mãe. Para falar do assunto, o apresentador e radialista Lázaro Farias, conversa com a presidente da Fundação Casulo, Vanessa Rios.

A Fundação Casulo é uma organização sem fins lucrativos, que tem o objetivo de acompanhar mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade e buscar o desenvolvimento educacional para as crianças, desde o ventre até completarem os seus 18 anos de idade.

Correio Educa

Transmitido todo sábado às 8h da manhã através do canal oficial do Portal Correio, o programa se propõe a discutir temas diversos relacionados à educação, buscando relatar histórias inspiradoras e promover debates construtivos sobre o cenário educacional paraibano e brasileiro.

O programa pretende dar voz a educadores, estudantes e membros da comunidade interessados em compartilhar suas experiências, sejam elas boas ou ruins, e que pretendem de alguma maneira incentivar a busca pela qualificação profissional através da educação no Brasil.

