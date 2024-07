Correios lança edital para concurso com 33 vagas e salários de até R$ 6,8 mil Os Correios divulgaram nesta terça-feira (23), o edital do concurso que garante 33 vagas e comtemplam cargos da área de medicina e...

Foto: Arquivo/Elza Fiuza/Agência Brasil

Os Correios divulgaram nesta terça-feira (23), o edital do concurso que garante 33 vagas e comtemplam cargos da área de medicina e segurança do trabalho. Os salários inicias são de até R$ 6.872,48.

As inscrições custam R$ 70. Os interessados devem se inscrever até o dia 8 de setembro no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), organizadora do certame.

A primeira fase será constituída de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e a segunda fase, de comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

Confira os cargos e o salário inicial:

Técnico de Segurança do Trabalho Júnior – Salário inicial: R$ 3.672,84

Enfermeiro do Trabalho Júnior – Salário inicial: R$ 6.583,54

Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior – Salário inicial: R$ 6.872,48

Médico do Trabalho Júnior – Salário inicial: R$ 6.872,48

O concurso irá destinar 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para pessoas que se declararem negras (pretas ou pardas), nas condições previstas no edital.

Calendário do Concurso

Inscrições: 7/08 a 8/09/2024

7/08 a 8/09/2024 Solicitação de inscrição com isenção da taxa: 7/08 a 15/08/2024

Aplicação das provas: 13/10/2024

Divulgação dos gabaritos: 13/10/2024

Resultado provas objetivas: 28/10/2024

Resultado Final e homologação do concurso público: 20/11/2024

