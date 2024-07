‌



A+

A-

Criança de 11 anos morre atropelada após cair de ônibus escolar (Foto: Reprodução / TV Correio) Uma criança de 11 anos morreu atropelada no início da tarde dessa sexta-feira (12), após cair de um ônibus escolar na zona rural de Itabaiana, no interior da Paraíba. O acidente ocorreu quando a porta do veículo se abriu acidentalmente. Segundo informações policiais, a criança estava encostada na porta de saída do ônibus, que se abriu. A vítima caiu do veículo e, sem perceber a queda, o motorista continuou dirigindo, resultando no atropelamento da criança. Mulheres são baleadas durante ataque a tiros no bairro de Gramame, em João Pessoa Ao perceber o ocorrido, o motorista parou o ônibus e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a criança já estava morta. O motorista permaneceu no local do acidente e foi conduzido à Delegacia de Itabaiana, onde prestou depoimento. Ele também foi submetido a exames para verificar a possível ingestão de bebida alcoólica e, em seguida, foi liberado. A perícia será realizada na porta do ônibus para determinar se houve falha mecânica, buscando esclarecer as causas do acidente. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Criança de 11 anos morre atropelada após cair de ônibus escolar, na Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.