Criança morre em ataque a tiros na cidade de Patos, no Sertão

Crime aconteceu na noite de terça (30), em Patos, Sertão da Paraíba (Imagem: Reprodução/ Redes Sociais) Uma criança de aproximadamente seis anos, identificada como Aylla Félix dos Santos, morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo na noite de terça-feira (30) na cidade de Patos, Sertão da Paraíba. Um jovem de 18 anos também foi ferido pelos disparos. Operação policial cumpre mandados de prisão em seis municípios da Grande João Pessoa De acordo com as primeiras informações, a criança estava brincando na calçada junto com o jovem, quando dois suspeitos dentro de um carro chegaram e atiraram contra as vítimas. A suspeita é de que o alvo dos disparos seria o jovem de 18 anos, mas a criança também foi atingida e não resistiu aos ferimentos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou a morte da menina. Já o jovem foi socorrido para o Hospital Regional de Patos e segue internado. A Polícia Militar segue investigando o caso para identificar e localizar os suspeitos.