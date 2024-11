Cristovam Buarque lança livro em Campina Grande Campina Grande celebra a literatura e a cultura no Museu dos Três Pandeiros, nesta terça-feira (5), com o lançamento de duas importantes... Portal Correio|Do R7 05/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 05/11/2024 - 09h29 ) twitter

Imagem: Divulgação Campina Grande celebra a literatura e a cultura no Museu dos Três Pandeiros, nesta terça-feira (5), com o lançamento de duas importantes obras que trazem à cena literária debates essenciais. A primeira delas, Jogados Ao Mar, é assinada por Cristovam Buarque, um dos nomes mais reconhecidos na defesa da educação no Brasil. Ex-senador, ex-ministro, ex-reitor e ex-governador, Buarque traz ao livro sua vasta experiência e suas reflexões sobre a realidade e os desafios do país, propondo uma visão crítica e sensível às necessidades sociais. A segunda obra, É Caminhando que Se Faz o Caminho, de Thélio Queiroz Farias, também tem um tom instigante. Através de sua escrita, Farias explora o sentido do percurso e da transformação pessoal, abordando os desafios e as vitórias que moldam o indivíduo e o coletivo. Juntos, esses lançamentos oferecem ao público uma leitura aprofundada das questões humanísticas, sociais e políticas, além de projetar caminhos possíveis para o futuro em todos os campos do saber. Os lançamentos acontecem nesta terça-feira (5), às 20h, no Museu Jackson do Pandeiro, em Campina Grande. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Cristovam Buarque lança livro em Campina Grande apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.