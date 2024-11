Cuba sofre novo apagão generalizado com chegada de furacão Rafael Cuba sofre mais um apagão completo, segundo a União Elétrica Nacional do país, devido à aproximação do furacão Rafael, que deve atingir... Portal Correio|Do R7 07/11/2024 - 10h28 (Atualizado em 07/11/2024 - 10h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rua vazia devido à evacuação antes da chegada do furacão Rafael em Cuba (Imagem: Yamil Lage/ 6.nov.24/ AFP) Cuba sofre mais um apagão completo, segundo a União Elétrica Nacional do país, devido à aproximação do furacão Rafael, que deve atingir o solo da ilha nesta quarta-feira (6). A operadora afirmou que os protocolos de emergência já foram acionados. Há duas semanas, o país foi atingido pelo ciclone Oscar, que deixou oito mortos e causou um desligamento generalizado de quatro dias na infraestrutura elétrica do país. Nesse caso, o apagão ocorreu devido a falhas nas centrais termelétricas e à falta de combustível. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), Rafael se tornou um furacão de categoria 3 –na escala de 5 do Sistema Saffir-Simpson– ao atingir ventos de até 185 km/h. O órgão prevê que o furacão atravesse a ilha em direção ao Golfo do México, onde deve perder força. O dirigente cubano, Miguel Díaz-Canel, se pronunciou no X (antigo Twitter). “Nos preparamos bem e partiremos imediatamente para a recuperação. Força Cuba!” Segundo ele, o governo está em contato com os territórios que serão afetados pelo furacão. Na capital Havana, que tem cerca de dois milhões de habitantes, ventos e chuvas começaram nesta quarta. Os comércios foram fechados e as ruas ficaram praticamente desertas. Em vilarejos costeiros como Artemisa e Pinar del Río –que estão na provável rota do olho do furacão–, milhares de pessoas saíram de suas casas. De acordo com o jornal local Granma, as operações aéreas foram suspensas na região oeste do país. Isso afeta o aeroporto da capital e do balneário de Varadero, na província de Matanzas. Em outras províncias, as aulas e serviços de transporte público foram suspensos. A Presidência afirmou, nesta terça (5), que o Conselho de Defesa Nacional foi ativado e “foram tomadas medidas em cada local para proteger o nosso povo e os nossos recursos materiais”. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Cuba sofre novo apagão generalizado com chegada de furacão Rafael apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.