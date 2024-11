Baía da Traição (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um decreto sancionado pelo presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, reconhece o estado de calamidade pública em áreas afetadas pela erosão costeira marinha em Baía da Traição, no Litoral Norte paraibano.

O documento, publicado na edição desta quinta-feira (7) do Diário Oficial do Estado, estipula que o estado de calamidade tem duração de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período.

A área afetada, de acordo com o decreto, envolve a Praia do Forte e demais áreas contidas no Formulário de Informações do Desastre (FIDE), conforme a Portaria nº 260, de 2 de fevereiro de 2022, do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Com o estado de calamidade decretado, o Município pode solicitar verbas federais para ações emergenciais com a finalidade de recuperar as áreas afetadas pelo desastre.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp

ou

Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Decreto reconhece estado de calamidade pública em áreas afetadas pela erosão marinha em Baía da Traição apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.