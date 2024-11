Defesa vai recorrer da decisão que decretou a prisão de Fernando Cunha Lima A defesa do pediatra Fernando Paredes Cunha Lima disse, nesta terça-feira (5), que vai recorrer da decisão judicial que mandou prender... Portal Correio|Do R7 05/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 05/11/2024 - 15h49 ) twitter

A defesa do pediatra Fernando Paredes Cunha Lima disse, nesta terça-feira (5), que vai recorrer da decisão judicial que mandou prender o médico. Em contato com o Portal Correio, o advogado Lucas Mendes classificou a medida como "equivocada". "Nós da defesa entendemos que a decisão, com todas as vênias, é equivocada, insurgiremos contra ela. Impetraremos, sem dúvidas, com um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e confiamos, inclusive, na concessão da ordem para garantir a liberdade plena do Sr. Fernando Paredes Cunha Lima.", disse. Pedido Na manhã desta terça, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) determinou a prisão preventiva do médico investigado pelo crime de estupro de vulnerável. Em outras cinco oportunidades, o TJPB havia negado o pedido de prisão preventiva contra o pediatra. Agora, depois das análises de todos os documentos do processo, os desembargadores decidiram pela detenção imediata do investigado. O relator do processo, o desembargador Ricardo Vital de Almeida, ele afirmou que Fernando Cunha Lima usava da confiança que era depositada por pacientes, familiares e pela sociedade para cometer os crimes. O magistrado ainda apontou os riscos de o médico ficar livre, destacando que somente a prisão seria uma forma de evitar que o pediatra praticasse novos crimes.