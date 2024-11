Deputada reforça apelo às paraibanas pela prevenção contra o câncer de mama Durante sessão especial que marcou reflexões e iniciativas sobre o combate ao câncer de mama na Paraíba, a deputada estadual Francisca... Portal Correio|Do R7 04/11/2024 - 10h48 (Atualizado em 04/11/2024 - 10h48 ) twitter

Durante sessão especial que marcou reflexões e iniciativas sobre o combate ao câncer de mama na Paraíba, a deputada estadual Francisca Motta (Republicanos) fez um apelo às paraibanas para que permaneçam vigilantes na prevenção e no diagnóstico precoce. A parlamentar sertaneja alertou sobre a necessidade de manter a prevenção, mesmo com o mês de outubro se encerrando, marcado pela campanha mundial ‘Outubro Rosa’. “Trago a esta tribuna dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), que prevê que, só no triênio 2023-2025, serão detectados 1.180 novos casos de câncer de mama na Paraíba, sendo 210 apenas em João Pessoa. Esses números alarmantes nos lembram a urgência de fortalecer a prevenção”, destacou Francisca Motta. A sessão especial, promovida pela presidência da Assembleia Legislativa, pela Secretaria da Mulher da Casa de Epitácio e pela Bancada Feminina, nesta terça-feira (29), homenageou instituições que apoiam e cuidam de mulheres diagnosticadas com câncer de mama e útero em toda a Paraíba. “Conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES), somente em 2024, infelizmente, 226 paraibanas já perderam a luta contra o câncer de mama. Por isso, precisamos cada vez mais de políticas públicas que incentivem a detecção precoce e o início imediato do tratamento”, ressaltou a deputada. Em seu discurso, Francisca Motta homenageou o Grupo de Amigas ‘Viva a Vida’ de Patos, que há décadas desenvolve um trabalho sólido e eficiente no apoio a mulheres sertanejas diagnosticadas com câncer, estendendo os cuidados às famílias que enfrentam juntas o tratamento. O post Deputada reforça apelo às paraibanas pela prevenção contra o câncer de mama apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.