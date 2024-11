Diversidade cultural marca a programação de aniversário dos 121 anos do município de Patos Patos, a Capital do Sertão, no estado da Paraíba, celebra 121 anos no próximo dia 24 de outubro, e a Prefeitura Municipal, por meio... Portal Correio|Do R7 16/10/2024 - 11h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 11h08 ) twitter

Patos, a Capital do Sertão, no estado da Paraíba, celebra 121 anos no próximo dia 24 de outubro, e a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), realizará uma programação cultural na Concha Acústica, localizada na Praça Edivaldo Motta, no centro. A programação terá início na sexta-feira, dia 18, com o tradicional Encontro de Violeiros; evento realizado com incentivos da Lei Paulo Gustavo, já no sábado, dia 19, a Concha Acústica receberá mais uma edição da Batalha da Concha, movimento de Hip-hop que vem crescendo no município e já se tornou tradição na praça Edivaldo Motta. Além da programação cultural, que será realizada na Concha Acústica, outras atividades farão parte da celebração alusiva aos 121 anos de Patos e se estenderão até o dia 24 (dia do aniversário), como a Alvorada, às 5h da manhã, além de atividades esportivas, trilhas ecológicas, feirinha de artesanato e apresentações da Banda de Música do 3° BPM e Filarmônica 26 de Julho. Confira a programação Sexta-feira, dia 18 de outubro, às 19h (Concha Acústica): Encontro de Violeiros. Sábado, dia 19 de outubro, às 19h (Concha Acústica): Batalha da Concha (Movimento Hip-hop) e Roda de Capoeira, com o grupo Cordão de Ouro. Domingo, dia 20 de outubro, a partir das 7h: Viva Esporte – Manhã de Atividades Esportivas, no Complexo Esportivo e Centro de Convivência “O Rivaldão”. Segunda-feira, dia 21 de outubro: Trilha Ecológica com a participação de alunos da Rede Municipal de Ensino . Terça-feira, dia 22, às 18h (Praça Getúlio Vargas): Feirinha de Artesanato, na Central do Artesanato Patoense, e apresentação do Coral Municipal. Quarta-feira, dia 23, às 18h (Praça Getúlio Vargas) Feirinha de Artesanato, na Central do Artesanato Patoense, e apresentação da Banda de Música do 3º BPM e da Filarmônica 26 de Julho. Quinta-feira, dia 24 de outubro: Alvorada, com a Banda Filarmônica, às 5h, pelas principais ruas do Centro da cidade. Feirinha de Artesanato, às 18h, na Central do Artesanato Patoense. Evento Louva Sertão, na praça Getúlio Vargas, no Centro, a partir das 19h. Este conteúdo é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Patos O post Diversidade cultural marca a programação de aniversário dos 121 anos do município de Patos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.