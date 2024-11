DNIT nega paralisação das obras de triplicação da BR-230, em João Pessoa O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes negou, na tarde desta quinta-feira (16), que as obras de triplicação da BR... Portal Correio|Do R7 16/10/2024 - 18h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 18h08 ) twitter

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes negou, na tarde desta quinta-feira (16), que as obras de triplicação da BR-230, em João Pessoa, estariam paralisadas. O assunto veio à tona após o governo federal remanejar, na semana passada, R$ 33 milhões de reais em recursos destinados à obra. “A gente fez um remanejamento entro do orçamento da Paraíba, para garantir as obras de manutenção das placas na BR-101, no trecho norte que vai para o Rio Grande do Norte, mas que a obra da triplicação ela não sofrerá qualquer prejuízo ou descontinuidade. O DNIT está atento e, na próxima janela, vamos ajustar esse orçamento.”, garantiu o diretor-geral do DNIT, Fabrício Galvão. A obra de adequação da rodovia compreende o trecho da BR-230 entre Cabedelo e Oitizeiro, na região metropolitana de João Pessoa e deve ser finalizada em 2025. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post DNIT nega paralisação das obras de triplicação da BR-230, em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.