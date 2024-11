Documentário celebra 19 anos do Ateliê Multicultural Elioenai Gomes O documentário O Legado do Ateliê Multicultural Elioenai Gomes, dirigido por Valderiza Pereira, celebra quase duas décadas de impacto...

O documentário O Legado do Ateliê Multicultural Elioenai Gomes, dirigido por Valderiza Pereira, celebra quase duas décadas de impacto cultural no Centro Histórico de João Pessoa. A obra com 15 minutos, será lançada no dia 27 de setembro, às 19h, no próprio ateliê. Realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, o filme explora o papel do ateliê na promoção da diversidade cultural e inclusão social, destacando eventos como o Baile Afro e o Cortejo de Oxalá, além do projeto “reciclos”.

Funcionando coletivamente desde 2004, o Ateliê é um importante espaço de valorização da cultura afro-brasileira e da economia criativa local. Reconhecido com prêmios como o Prêmio Economia Criativa e a Comenda Cultural Ariano Suassuna, reafirma seu compromisso social com o lançamento do documentário.

