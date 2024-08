Dois suspeitos são presos em flagrante por furto de motos em João Pessoa

Portal Correio |Do R7

Central de Polícia de João Pessoa (Foto: Divulgação)

Dois suspeitos foram presos em flagrante na manhã desta terça-feira (13), suspeitos de furtarem motos em João Pessoa. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos furtaram uma motocicleta quando o dono do veículo entrou em uma padaria, na região do Jardim Planalto, em João Pessoa.

O crime foi flagrado por moradores da região, que acionaram a polícia. Os agentes policiais localizaram os criminosos e apreenderam duas motos: uma usada para a prática do crime, que já havia sido roubada anteriormente, e a outra roubada na manhã desta terça (13).

Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Polícia de João Pessoa.

