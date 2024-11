Drogasil promove serviços de saúde e bem-estar gratuitos Em comemoração aos 10 anos de história na Paraíba, a Drogasil irá promover uma celebração com serviços de saúde gratuitos, entre os... Portal Correio|Do R7 31/10/2024 - 16h08 (Atualizado em 31/10/2024 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em comemoração aos 10 anos de história na Paraíba, a Drogasil irá promover uma celebração com serviços de saúde gratuitos, entre os dias 4 e 10 deste mês, nas unidades do estado. A iniciativa vai contar com distribuição de vouchers para aferição de pressão, teste de glicemia, exame de bioimpedância e colocação de sensor FS Libre. Na próxima quarta-feira, dia 6, a Farmácia Tambaú 2 (R. Nossa Senhora dos Navegantes, 978), em João Pessoa, terá uma tenda de saúde das 10h às 17h, com serviços gratuitos de massagem rápida e aferição de pressão. Dentro da farmácia, terá promoções do esquenta da Black Friday, além de brindes, como uma ecobag exclusiva para as primeiras 150 pessoas que fizerem compras acima de R$ 200. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Drogasil promove serviços de saúde e bem-estar gratuitos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.