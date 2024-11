Duas mulheres são presas suspeitas de aplicarem golpes em agência bancária, na Paraíba A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (8), duas mulheres que estavam aplicando golpes dentro da Caixa Econômica Federal... Portal Correio|Do R7 08/11/2024 - 16h29 (Atualizado em 08/11/2024 - 16h29 ) twitter

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (8), duas mulheres que estavam aplicando golpes dentro da Caixa Econômica Federal na cidade de Cuité, no interior do estado. De acordo com o delegado Homero Perazzo, de forma fraudulenta, elas tentaram efetuar saques de altos valores de pessoas que tinham saldo do FGTS a receber. Ao desconfiar da atitude das suspeitas, a gerência do banco acionou a Polícia Civil. Dias atrás, elas já haviam tentado realizar o golpe na mesma agência bancária e, não obtendo sucesso, retornaram ao local novamente nesta sexta.



Durante a ação que prendeu a dupla, foram encontrados documentos de identidade falsos e outros em nome de terceiros. Aos policiais, elas confessaram que o objetivo seria abrir contas em nome destas pessoa para efetuar saques de altos valores. As duas mulheres, naturais de Recife-PE, foram encaminhadas para a Delegacia de Cuité, onde foram autuadas em flagrante delito pelos crimes de estelionato e uso de documentos falsos, ficando recolhidas aguardando audiência de custódia.