Duas pessoas ficam feridas após colisão entre carro e moto em João Pessoa Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na noite de domingo (20), no bairro dos Novais, em João Pessoa...

Carro atingiu poste após se envolver em acidente (Foto: Reprodução/ YouTube/ @TVCorreioOficial)

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na noite de domingo (20), no bairro dos Novais, em João Pessoa. Os veículos colidiram em um cruzamento após o motorista do carro não respeitar a sinalização ‘PARE’.

As duas pessoas que trafegavam na moto ficaram feridas e foram atendidas por equipes do Samu, Uma delas foi encaminhada para o Hospital de Emergência e Trauma. Já o motorista do carro fugiu sem prestar socorro.

De acordo com o boletim médico do Trauma de João Pessoa, o paciente internado está em observação com o quadro de saúde estável. A Polícia Militar segue procurando o motorista.

