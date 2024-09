Duas pessoas morrem em menos de duas horas em acidentes na BR-230, na Grande João Pessoa

BR-230. (Foto: Reprodução)

Duas pessoas morreram vítimas de acidentes na BR-230, em Cabedelo e João Pessoa, durante um intervalo de menos de duas horas, entre a madrugada e a manhã deste sábado (07).

Por volta de 03h, um homem de 31 anos morreu após ser atropelado por um carro, no km 12, da BR-230, no sentido João Pessoa. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava saindo do trabalho na hora do acidente. O condutor do veículo tem 25 anos e estava com sinais de embriaguez. Ele ainda tentou fugir do local, mas foi capturado e levado para a Cidade da Polícia.

O outro acidente aconteceu por de 04h35, em João Pessoa, no km 27. Um caminhão e uma motocicleta colidiram frontalmente, no sentido Santa Rita. Um homem de 36 anos que conduzia a moto morreu no local. O motorista do caminhão não sofreu lesões.

