‘É o melhor para Campina’, diz Efraim Filho sobre decisão de Romero em não disputar prefeitura

O senador paraibano Efraim Filho (União Brasil) comentou a decisão de Romero Rodrigues (Podemos) em desistir de disputar a Prefeitura... Portal Correio|Do R7 31/07/2024 - 14h33 (Atualizado em 31/07/2024 - 14h33 )



Efraim Filho (Foto: Divulgação)

O senador paraibano Efraim Filho (União Brasil) comentou a decisão de Romero Rodrigues (Podemos) em desistir de disputar a Prefeitura de Campina Grande nas eleições deste ano.

Efraim destacou o papel do deputado federal para conseguir emendas parlamentares e sua projeção no Congresso Nacional como líder do Podemos e também por ter boa relação com o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas).

Efraim também afirmou que ainda aguarda o anúncio oficial por parte do próprio Romero e que caberá a ele indicar o vice-prefeito na chapa de Bruno Cunha Lima (União Brasil).

