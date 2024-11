Edital do concurso do Insa em Campina Grande com salários de mais de 14 mil é publicado O Instituto Nacional do Semiárido, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, está disponibilizando 19 vagas em um concurso público... Portal Correio|Do R7 25/10/2024 - 15h28 (Atualizado em 25/10/2024 - 15h28 ) twitter

(Foto: Fotos Públicas) O Instituto Nacional do Semiárido, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, está disponibilizando 19 vagas em um concurso público para Campina Grande. Os salários variam entre R$ 6.710, 29 e podem chegar até R$ 14.274,53. As oportunidade são para nível superior, com especialização, mestrado ou doutorado. Os cargos são para pesquisador adjunto 1, exclusivo para doutores; e para tecnologista pleno 2 voltado para doutores, mestres com pelo menos cinco anos de experiência e para especialistas com pelo menos oito anos de atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. CLIQUE AQUI e confira o edital completo As inscrições serão abertas às 10h do dia 27 de novembro e seguem até às 18h do dia 26 de dezembro, e devem ser feitas pelo site da Cebraspe, banca organizadora do concurso. A taxa custa R$ 150. As provas serão aplicadas em 23 de fevereiro de 2025. Os classificados na primeira fase ainda terão que passar por uma prova oral, uma defesa pública de memorial e uma avaliação de títulos. Veja as vagas disponíveis Pesquisador adjunto 1 Biodiversidade – 1 vaga

Ciência e tecnologia de alimentos – 1 vaga

Desertificação – 1 vaga

Energia – 1 vaga (para pessoas negras)

Gestão da informação e popularização do conhecimento – 1 vaga

Recursos hídricos – 1 vaga

Sistema de produção animal – 1 vaga (para pessoas com deficiência)

Sistema de produção vegetal – 1 vaga (para pessoas negras)

Solos e mineralogia – 2 vagas Tecnologista pleno 2 Biodiversidade – 1 vaga (para pessoas com deficiência)

Bioeconomia – 1 vaga

Ciência e tecnologia de alimentos – 1 vaga (para pessoas negras)

Desertificação – 1 vaga

Gestão da informação e popularização do conhecimento – 1 vaga (para pessoas negras)

Inovação – 1 vaga

Recursos hídricos – 1 vaga

Sistema de produção animal – 1 vaga

Sistema de produção vegetal – 1 vaga