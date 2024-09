Elba Ramalho faz show gratuito em João Pessoa A cantora paraibana Elba Ramalho, rainha da música nordestina, é o destaque da programação da Festa do Trabalhador do Comércio, Serviços...

A cantora paraibana Elba Ramalho, rainha da música nordestina, é o destaque da programação da Festa do Trabalhador do Comércio, Serviços e Turismo, que acontece em João Pessoa no dia 15 de setembro, no Busto de Tamandaré, a partir das 17h. O evento, que tem entrada gratuita e é aberto para toda a família, é uma realização do Sesc Paraíba em parceria com o Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa

Com uma carreira que transcende quatro décadas, Elba Ramalho é um dos ícones da música brasileira. Nascida em Conceição, na Paraíba, a artista conquistou o público com seu talento único e sua energia contagiante. Com uma discografia que inclui clássicos como “Anjo Avesso”, “De Volta pro Aconchego” e “Frevo Mulher”, Elba é conhecida por sua habilidade em misturar ritmos nordestinos com influências de outros gêneros, criando um som original e vibrante. Sua carreira inclui não apenas sucessos comerciais, mas também contribuições significativas para a música brasileira e a cultura popular.

A festa conta também com apresentações de Beto Movimento e da Orquestra Sesc Senac Paraíba, oferecendo uma programação variada que contempla diferentes gêneros e estilos musicais. De ritmos contagiantes a interpretações emocionantes, o evento celebrará a cultura local e o trabalho dos comerciários com uma proposta rica e diversificada.

A entrada é gratuita e aberta a todos, proporcionando uma excelente oportunidade para a comunidade se reunir e celebrar. Com um ambiente festivo e acolhedor, a Festa do Trabalhador do Comércio é o evento perfeito para aproveitar o final de semana com a família e os amigos.

O Sesc Paraíba é uma instituição dedicada à promoção de ações de desenvolvimento social, incluindo cultura, educação, saúde, lazer e assistência, visando o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio, seus dependentes e toda a comunidade.

