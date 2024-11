Em 5 anos, João Pessoa vai dobrar capacidade de leitos de hospedagem, diz presidente da Cinep A construção de novos hotéis e resorts no Polo Turístico Cabo Branco, em João Pessoa, vai praticamente dobrar a capacidade de leitos... Portal Correio|Do R7 14/11/2024 - 14h48 (Atualizado em 14/11/2024 - 14h48 ) twitter

(Foto: Portal Correio) A construção de novos hotéis e resorts no Polo Turístico Cabo Branco, em João Pessoa, vai praticamente dobrar a capacidade de leitos de hospedagem na capital paraibana nos próximos cinco anos. O dado foi citado pelo presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), Rômulo Polari Filho, em entrevista ao programa Correio Debate, na Rádio Correio 98 FM (Rede Correio Sat). “A Grande João Pessoa tem entre 12 e 13 mil leitos distribuídos entre hotéis, motéis e pousadas. Hoje, já temos 11 mil leitos em construção só de resort. É um leito mais qualificado, para um turista de um poder aquisitivo um pouco maior”, explicou o gestor. Ele também destacou que apenas um dos resorts, o Tauá, vai trazer mais de 5 mil leitos e a primeira etapa da construção deve ser entregue em dezembro de 2025. Outro dado destacado por Rômulo é que o Polo Turístico deve gerar cerca de 12 mil empregos diretos, impactando na economia paraibana. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Em 5 anos, João Pessoa vai dobrar capacidade de leitos de hospedagem, diz presidente da Cinep apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.