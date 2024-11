Em alta, cooperativas movimentam R$ 2,7 bilhões e geram oportunidades na Paraíba Cada vez mais forte e representativo, o cooperativismo está em plena ascensão na Paraíba. Em 2023, o estado atingiu a marca de 99.961... Portal Correio|Do R7 08/11/2024 - 11h29 (Atualizado em 08/11/2024 - 11h29 ) twitter

Cada vez mais forte e representativo, o cooperativismo está em plena ascensão na Paraíba. Em 2023, o estado atingiu a marca de 99.961 cooperados, um crescimento de 29% em relação ao ano anterior. As cooperativas geraram 3.690 empregos diretos e movimentaram mais de R$ 2,7 bilhões na economia paraibana, no período, reforçando seu potencial como modelo de negócios que une pessoas e impulsiona o desenvolvimento local. Os números são do Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2024, divulgado pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). “Estes dados revelam a força econômica das cooperativas paraibanas. Além de oferecerem produtos e serviços de qualidade, elas organizam cadeias produtivas, geram oportunidades e desenvolvimento sustentável nas localidades onde estão inseridas”, afirma o presidente do Sistema OCB/PB, André Pacelli. Uma das forças do cooperativismo paraibano está na diversidade de ramos em que ele está presente. Atualmente, existem 92 cooperativas em atividade filiadas ao Sistema OCB/PB, que atuam nos ramos agropecuário, saúde, crédito, transporte, consumo, infraestrutura, trabalho, produção de bens e serviços. “Temos, em nosso estado, cooperativas de referência no sistema financeiro, na saúde, na geração de energia solar, na produção artesanal, na agropecuária, dentre outros segmentos. E o cooperativismo tem potencial para crescer ainda mais, sem perder a sua essência de modelo de negócios mais justo, focado na coletividade”, ressalta Pacelli. Para tornar o cooperativismo mais conhecido e valorizado, o Sistema OCB criou o movimento nacional SomosCoop. Acesse o site somos.coop.br e entenda como funcionam as cooperativas, seus princípios, seus benefícios e contribuições para a sociedade. Cooperativismo da Paraíba em Números 92 cooperativas

cooperativas 99.961 cooperados

cooperados 3.690 empregos diretos

empregos diretos R$ 45 milhões em impostos

em impostos R$ 2,7 bilhões na economia Fonte: Anuário do Cooperativismo Brasileiro Mais de 91 mil pessoas são associadas a cooperativas de crédito na Paraíba Um dos ramos que impulsionam o crescimento do cooperativismo paraibano é o de crédito. Mais inclusivas e democráticas que as instituições financeiras tradicionais, as cooperativas de crédito têm mais de 91 mil associados no estado, atualmente. Em 2019, o ramo somava 41.143 cooperados na Paraíba, ou seja, o número mais que dobrou em cinco anos. As cooperativas oferecem os mesmos produtos e serviços que as demais instituições financeiras, com taxas acessíveis e atendimento focado nas necessidades do cooperado. Estes atrativos conquistaram o servidor público Luiz Luna. Há 14 anos, ele é associado da Sicredi Evolução, maior cooperativa do ramo no Nordeste. “Eu precisava comprar um apartamento e não queria partir para o sistema tradicional. Fiz um empréstimo para dez anos e consegui pagar em cinco. Tive um retorno espetacular e fui aumentando o leque de produtos e serviços. Hoje, tenho previdência privada e até minha filha de 10 meses já é cooperada”, conta Luna. Na cooperativa, o cooperado é cliente e também “dono” da instituição, participando da gestão ao mesmo tempo em que usufrui dos produtos e serviços. Reunidos em Assembleia, os cooperados decidem, por exemplo, como será a distribuição dos resultados da cooperativa, as chamadas sobras. Parte destes recursos é devolvida aos cooperados na proporção de suas movimentações financeiras. “Tudo o que você investe na cooperativa vem de volta para você. Todos ganham com o cooperativismo”, resume o cooperado Luiz Luna. Destaque regional A força do cooperativismo de crédito paraibano pôs o estado em posição de destaque no cenário nordestino. Tanto que a Paraíba sedia as centrais regionais Sicoob Nordeste e Sicredi Nordeste, que representam dois dos principais sistemas financeiros cooperativos em atuação no país. Este protagonismo tem levado o cooperativismo a promover a inclusão financeira em muitos municípios paraibanos onde os bancos tradicionais não estão presentes. É o caso da cidade de Cabaceiras, onde a única instituição financeira em atividade é uma agência da cooperativa Sicoob Paraíba. Além de oferecer serviços financeiros, a cooperativa realiza ações de responsabilidade socioambiental em Cabaceiras, a exemplo do programa Cooperjovem, que fortalece e valoriza a cultura da cooperação em escolas públicas da região, e do Pedal Cooperativo. Milhares de paraibanos usam serviços de cooperativas de saúde Outro destaque do sistema cooperativista da Paraíba é o ramo de saúde. Presentes nas principais cidades paraibanas, estas cooperativas atuam na saúde suplementar, em diversas especialidades médicas, além das áreas de odontologia e fisioterapia. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Paraíba tem mais de 256 mil usuários de planos de assistência médica operados por cooperativas, que respondem por 55,3% do mercado de planos de saúde no estado. A maior operadora de planos de saúde da Paraíba é a Unimed João Pessoa, que atende a aproximadamente 172 mil clientes. Para atender a este público, a cooperativa gera 2,4 mil empregos diretos, além de milhares de postos de trabalho indiretos através de sua rede credenciada. Já na área odontológica, a cooperativa Uniodonto Paraíba atende a 79.217 beneficiários em todo o estado. Atualmente, existem 17 cooperativas de saúde filiadas ao Sistema OCB/PB, que contam com quase 5 mil profissionais cooperados. Entre estas cooperativas estão também as de especialidades médicas, formadas por pediatras, ginecologistas, cirurgiões, anestesiologistas, neurologistas, ortopedistas, urologistas e neurologistas. Cooperativas organizam produtores e desenvolvem cadeias produtivas Mais de 2 mil produtores são associados às cooperativas agropecuárias filiadas ao Sistema OCB/PB. São cooperativas que produzem leite, frutas, mel, ovos, carnes, verduras, hortaliças e flores, ajudando a desenvolver cadeias produtivas, desde o campo até o beneficiamento e a comercialização dos produtos. A caprinocultura é uma das atividades que têm se fortalecido com a atuação de cooperativas. Um bom exemplo vem da Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro (Capribom). Criada em 2006, a cooperativa impulsionou o desenvolvimento da bacia leiteira da região, em especial a do leite de cabra. Um estudo feito pela Capribom a partir de dados do Censo Agropecuário, realizado pelo IBGE, mostra o impacto positivo de sua atividade: entre 2006 e 2017, a produção de leite cresceu 52% e a venda do produto aumentou 71% em Monteiro. A cooperativa tem, hoje, uma produção diária de aproximadamente 16 mil litros de leite (caprino e bovino), produzidos por 730 cooperados. Além de fornecer leite e derivados (queijos, requeijão, bebidas lácteas, manteigas e doce), a Capribom se prepara para fornecer cortes de carnes de caprinos e ovinos ao mercado paraibano. Casos de sucesso em Cabaceiras Outro caso de sucesso é o da Cooperativa dos Capribovinocultores de Cabaceiras (Capribov). A cooperativa reúne mais de 400 produtores associados, que produzem uma média de 147 mil litros de leite de cabra por mês, em 24 municípios paraibanos. Parte desta produção é destinada à produção de queijos artesanais, dentre os quais um foi premiado com medalha de ouro na ExpoQueijo Araxá Internacional Chees Awards, maior concurso de queijos certificados da América Latina, realizado em junho deste ano. A caprinocultura também oferece matéria-prima para a Cooperativa dos Curtidores e Artesãos em Couro do Distrito de Ribeira (Arteza). Fundada em 1998 por 28 cooperados, a cooperativa agregou valor à tradicional produção de calçados e acessórios artesanais de couro, trazendo novas perspectivas para uma região antes marcada pela migração de moradores para o Sudeste do país em busca de trabalho. “Hoje, somos 78 cooperados, geramos centenas de empregos diretos e indiretos, vendemos para todo o Brasil e o mais importante: não temos pessoas desempregadas no Distrito de Ribeira”, relata o presidente da Arteza, Ângelo Macio. Exemplos de inovação e sustentabilidade Na Paraíba, várias cooperativas têm a sustentabilidade ambiental como modelo de negócio. Um exemplo é a Cooperativa de Energia Solar (Coopsolar). Fundada em 2018, a cooperativa tem sede na Capital chegou ao mercado com a proposta de facilitar o acesso à energia limpa e renovável, introduzindo a modalidade da geração compartilhada no Nordeste. Neste modelo, pessoas físicas e jurídicas podem gerar de forma remota a energia a ser distribuída. Com a compra compartilhada, o valor de investimento é mais acessível que no modelo tradicional. Atualmente, a Coopsolar tem usinas de geração de energia instaladas em Praia Bela (Pitimbu), Lucena, Boqueirão e Conde. Outro setor em desenvolvimento é o das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, que desempenham um importante papel socioambiental na coleta e reciclagem de resíduos, em parceria com prefeituras municipais. “Em todos os ramos de atuação, o cooperativismo segue na vanguarda. Seja inovando nos serviços de saúde e no setor financeiro, levando alimentos de qualidade para a mesa dos paraibanos, oferecendo transporte seguro e responsável, gerando oportunidades e fomentando a economia”, afirma o presidente do Sistema OCB/PB, André Pacelli. O post Em alta, cooperativas movimentam R$ 2,7 bilhões e geram oportunidades na Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.