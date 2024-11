Em Borborema: primeira vez na história que um prefeito reeleito consegue fazer seu sucessor. Com apenas 65 anos de Emancipação Política, a cidade vê a prefeita Gilene Cândido se destacar como uma das maiores figuras políticas... Portal Correio|Do R7 04/11/2024 - 16h49 (Atualizado em 04/11/2024 - 16h49 ) twitter

Com apenas 65 anos de Emancipação Política, a cidade vê a prefeita Gilene Cândido se destacar como uma das maiores figuras políticas locais, sendo a única a conseguir eleger seu sucessor após 8 anos de mandato. “Estou muito feliz por essa vitória. Seu Amâncio (pai de Amancinho) foi o primeiro gestor para mim dar uma oportunidade no serviço público. Hoje, sinto- me realizada por, junto com Amancinho, alcançar essa vitória expressiva e garantir a continuidade do trabalho. Tenho certeza de que, de onde quer que seu Amâncio esteja, ele está muito feliz por essa conquista!”, falou a prefeita Gilene expressando sua alegria com o feito. Amancinho foi eleito com 2.152 votos, correspondendo a 52,16% dos votos válidos, tornando-se o prefeito mais bem votado da história do município, quebrando o recorde da própria prefeita Gilene, que, em sua primeira vitória, no ano de 2016, obteve 2.037 votos válidos. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

