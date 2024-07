Emissão da nova Carteira de Identidade na Paraíba tem novo sistema de agendamento

Portal Correio |Do R7

(Foto: Secom-PB)

O atendimento para a emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN) na Paraíba está com um novo sistema de agendamento.

Os interessados devem acessar o site Agendamento RG. As vagas para agendamento são limitadas e abrem diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h. O agendamento pode ser feito para o dia útil seguinte.

Inicialmente, o atendimento está sendo prestado nas Casas da Cidadania de João Pessoa, e nas cidades de Bayeux, Campina Grande, Guarabira e Santa Rita. Para facilitar o acesso da população, os pontos de atendimentos estão sendo ampliados e descentralizados.

A emissão da primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional é um serviço oferecido gratuitamente pelo Governo do Estado – somente nos casos de emissão da segunda via da CIN há taxas estabelecidas.

Documentos necessários para emitir a carteira

Para a emissão da CIN é necessário portar documentos como a Certidão de Nascimento ou Casamento (documento original ou cópia autenticada), comprovante de residência, identidade antiga (se disponível), e CPF regularizado e atualizado.

