Energisa oferece 80 vagas para eletricistas, na Paraíba A Energisa Paraíba está com 80 novas vagas para eletricistas. As oportunidades são para as cidades de João Pessoa, Campina Grande,... Portal Correio|Do R7 20/10/2024 - 10h28 (Atualizado em 20/10/2024 - 10h28 )

Foto: Divulgação/Energisa A Energisa Paraíba está com 80 novas vagas para eletricistas. As oportunidades são para as cidades de João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Itabaiana, Mamanguape, Areia, Boqueirão, Serra Branca, Patos, Sousa, Monteiro, Picuí, Cajazeiras, entre outras. Como se candidatar Para se candidatar, os interessados podem acessar as vagas na plataforma de carreiras da Energisa, onde encontrarão informações detalhadas sobre localidade, pré-requisitos e atividades. A empresa também sugere o cadastro do currículo no Banco de Talentos, permitindo assim, que entre em contato quando surgirem oportunidades compatíveis com o perfil do profissional. Benefícios A Energisa oferece benefícios como planos de saúde e odontológico, previdência privada, vale-alimentação ou refeição, auxílio creche, Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), programas de qualidade de vida e parceria com o Gympass, proporcionando acesso a mais de 18 mil academias no Brasil, entre outros. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Energisa oferece 80 vagas para eletricistas, na Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.