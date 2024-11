Entrega do título de cidadão paraibano a Wesley Safadão é adiada pela ALPB A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) adiou a entrega do título de cidadão paraibano ao cantor Wesley Safadão. Ele receberia a... Portal Correio|Do R7 11/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h09 ) twitter

Wesley Safadão é uma das principais atrações do evento (Foto: Reprodução/Instagram) A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) adiou a entrega do título de cidadão paraibano ao cantor Wesley Safadão. Ele receberia a maior honraria do estado na próxima quarta-feira (13). Em nota, a Casa de Epitácio Pessoa alegou compromissos previamente agendados pelo artista.



A propositura da entrega das honrarias é do deputado Wallber Virgolino. A nova data para a homenagem a Wesley Safadão será anunciada posteriormente. No entanto, a entrega da cidadania paraibana a Paulo Gustavo Araújo Lima de Moura e Moaci Ribeiro Madeira Campos Neto permanecem mantidas. Também serão entregues ainda Medalhas Epitácio Pessoa a Ernildo Júnior Farias Santos, Fábio José Leal Guerra e Valter Trigueiro Júnior, em reconhecimento aos seus serviços e legados na Paraíba.



