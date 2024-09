Portal Correio |Do R7

Enver confronta Sirin sobre a morte de Sarp |Força de Mulher Enver confronta Sirin sobre a morte de Sarp após ler o diário dela e a compara com um assassino. “Eu me pergunto se ele sofreu, como...

Enver confronta Sirin sobre a morte de Sarp após ler o diário dela e a compara com um assassino. “Eu me pergunto se ele sofreu, como foi o último minuto de vida dele, mas talvez você não pense nisso. Uma pessoa egoísta e insensível não pensaria nisso”.

Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.

E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD! As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Enver confronta Sirin sobre a morte de Sarp |Força de Mulher apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.