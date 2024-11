Equipe escolhida por Léa para transição de governo inicia trabalhos em Guarabira A equipe de transição de governo escolhida pela prefeita eleita de Guarabira, Léa Toscano, inicia os trabalhos nesta segunda-feira (... Portal Correio|Do R7 21/10/2024 - 15h48 (Atualizado em 21/10/2024 - 15h48 ) twitter

A equipe de transição de governo escolhida pela prefeita eleita de Guarabira, Léa Toscano, inicia os trabalhos nesta segunda-feira (21), indo até o dia 31 de dezembro, conforme o Decreto 375/24 publicado pela Prefeitura Municipal. Léa e Raimundo Macedo, prefeita e vice-prefeito, foram eleitos no último dia 6 de outubro com 18.059 votos válidos (52,16% do total). A equipe de transição é composta por Gilcemar Francisco Barbosa Quirino, que atuará na área administrativa, jurídica e fiscal; Raimundo Macedo, na área educacional e cultural; Daysi Simões Campos, na área de saúde pública; Suellen Maria Rocha Madruga, na área de infrastrutura e desenvolvimento econômico; e Clemilson de França Cardoso, na área de assistência social e humana. Conforme o Decreto, os atuais secretários municipais e equivalentes são obrigados a fornecer à equipe de transição todas as informações e documentos requisitados. O Governo Municipal também deve garantir toda a estrutura necessária para reuniões e desenvolvimento dos trabalhos para a equipe de transição. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Equipe escolhida por Léa para transição de governo inicia trabalhos em Guarabira apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.