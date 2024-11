Espaço Cultural promove oficina gratuita de colagem consciente A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) recebe, nesta quinta-feira (24), às 16h, a ‘Oficina de colagem consciente sobre a Forma... Portal Correio|Do R7 22/10/2024 - 13h29 (Atualizado em 22/10/2024 - 13h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) recebe, nesta quinta-feira (24), às 16h, a ‘Oficina de colagem consciente sobre a Forma como variável’, facilitada pela estudante de Artes Visuais da UFPB, Marina Roque. Pessoas com idade acima de 10 anos poderão se inscrever gratuitamente através do link. O evento tem o limite de 20 vagas. A intervenção acontece na Galeria Archidy Picado, localizada no Espaço Cultural e tem como referência a exposição “A Forma como variável” da artista visual Mozileide Neri. A oficina tem o objetivo de estimular a ressignificação de embalagens descartadas em possíveis objetos artísticos por meio da colagem ativada pela experiência tátil e pelo olhar sensível das formas e dos materiais do cotidiano. Exposição ‘Lentes do Cangaço’ faz o público imergir na história nordestina Os participantes devem levar embalagens feitas de papel e/ou papelão, como caixas de chá, café, filtros de papel, de medicamentos, etc. Embalagens de plásticos variados também serão bem vindas. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Espaço Cultural promove oficina gratuita de colagem consciente apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.