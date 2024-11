Esposa do ex-ministro dos Direitos Humanos diz que sua família vem lidando com “injustiça” A esposa do ex-ministro dos Direitos Humanos, Ednéia Carvalho, fez um post em suas redes sociais declarando que, nos últimos tempos... Portal Correio|Do R7 07/11/2024 - 14h09 (Atualizado em 07/11/2024 - 14h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A esposa do ex-ministro dos Direitos Humanos, Ednéia Carvalho, fez um post em suas redes sociais declarando que, nos últimos tempos, sua família vem sendo injustiçada e ressaltou a falta de acolhimento do movimento feminista. O ex-ministro foi demitido de seu cargo em setembro, após denúncias de assédio moral e sexual serem divulgadas pela imprensa. “Esses últimos dois meses não têm sido fáceis, conviver com a injustiça, tirarem a sua paz é algo que nem sei explicar”, escreveu. No post, ela ainda criticou a “banalização das pautas feministas” por consequência de “interesses pessoais”. “Fala-se tanto em pautas feministas, mas esse mesmo feminismo não me acolheu, nunca vou esquecer das vezes que tive que amamentar a minha filha em meio a uma tristeza profunda. Eu lamento muito que pautas sérias estejam sendo banalizadas por interesses pessoais, mas apesar de tudo estou bem, sigo cuidando da minha família.” Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Esposa do ex-ministro dos Direitos Humanos diz que sua família vem lidando com “injustiça” apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.