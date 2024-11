Estado nomeia reitora e vice-reitora da UEPB para mais 4 anos no cargo

Portal Correio |Do R7

(Foto: Divulgação)

As professoras Célia Regina Diniz e Ivonildes da Silva Fonseca foram nomeadas para os cargos de reitora e vice-reitora da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). A nomeação foi assinada pelo governador em exercício, Lucas Ribeiro, e publicada na edição desta quarta-feira (13) do Diário Oficial do Estado.

As docentes faziam parte da chapa 1 “UEPB Forte e Inclusiva”, que venceu a consulta eleitoral em junho deste ano.

Célia e Ivonildes vão para o segundo mandato a frente da instituição – elas foram eleitas pela primeira vez nas eleições de 2020.

