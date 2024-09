Estado vai começar a pagar vale-alimentação de R$ 600 após o período eleitoral, afirma Tibério O secretário de Administração do Estado da Paraíba, Tibério Limeira, afirmou que a gestão estadual vai aumentar o valor do vale-alimentação... Portal Correio|Do R7 03/09/2024 - 14h21 (Atualizado em 03/09/2024 - 14h21 ) ‌



(Foto: Portal Correio)

O secretário de Administração do Estado da Paraíba, Tibério Limeira, afirmou que a gestão estadual vai aumentar o valor do vale-alimentação pago aos servidores do Governo até janeiro de 2025.

Com a medida, os servidores receberão mensalmente, no contracheque, o valor de R$ 600.

Em entrevista ao programa Correio Debate, da Rádio Correio 98 FM, o secretário explicou que um decreto que regulamenta o benefício já está em vigor, mas a implementação da medida foi adiada para depois do período eleitoral, em novembro.

Com isso, o governador decidiu começar o processo de ampliação do pagamento do benefício logo após o período eleitoral, com o objetivo de que até janeiro do próximo ano, todos os servidores, sejam comissionados, prestadores de serviço ou efetivos, recebam o vale-alimentação com o valor reajustado.

O que diz o decreto

O decreto 45.077, sancionado em maio deste ano, estabelece algumas condições para que os servidores recebam o vale-alimentação:

servidor deve ter jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas por dia útil;

não tenha remuneração superior a 160 Unidades Fiscais de Referência da Paraíba – o que equivale, atualmente, a R$ 10.793

