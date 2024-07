Estudo aponta prejuízo de R$ 97 bilhões à economia brasileira com enchentes no RS A tragédia climática no Rio Grande do Sul pode ter um impacto de até R$ 97 bilhões na economia brasileira em 2024. As perdas no estado...

A tragédia climática no Rio Grande do Sul pode ter um impacto de até R$ 97 bilhões na economia brasileira em 2024. As perdas no estado gaúcho devem somar R$ 58 bilhões, enquanto a estimativa do impacto nos outros estados brasileiros chega a R$ 38,9 bilhões.

Há possibilidade, ainda, de a tragédia atingir 9,86% do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul, com reflexo de até menos 1% no PIB nacional. Os dados estão um relatório da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), divulgado na última quinta-feira (25).

Segundo o relatório, cerca de 195 mil empregos podem ser perdidos somente no Rio Grande do Sul devido à tragédia climática. O impacto sobre o emprego nos outros estados pode resultar em uma redução de 110 mil empregos, totalizando 305 mil empregos perdidos até o fim do ano por causa das fortes chuvas.

Até 7,19% dos empregos formais podem desaparecer no Rio Grande do Sul em 2024. Esses efeitos podem também reduzir os empregos formais em todo o Brasil em até 0,69%.

“Embora a tragédia seja focalizada no Rio Grande do Sul, é importante destacar que a economia nacional é encadeada, de forma que a paralisia em um estado gera efeitos perversos em outros estados pelas relações intersetoriais”, alerta o relatório.

O setor mais afetado pela catástrofe é o de serviços, seguido pela indústria e pelo comércio. Quando consideramos os efeitos em outros estados que fornecem produtos para o Rio Grande do Sul, a indústria se torna o setor mais impactado.

A perda diária no comércio foi estimada em R$ 5 bilhões, o que representa 31,5% do valor previsto para maio. Na infraestrutura e no abastecimento, que foram severamente afetados, espera-se uma redução de 28% no fluxo de veículos de carga nas estradas. Em condições normais, o estado representa 7% do volume total de vendas no varejo brasileiro.

Os prejuízos no turismo podem superar R$ 49 milhões por dia, somando até R$ 2 bilhões em perdas até junho e chegando a R$ 6 bilhões ao final do ano. Em 2023, o Rio Grande do Sul representou 6% do faturamento turístico do Brasil. A perda pode chegar a até 21,4% do faturamento total do estado no ano passado. A infraestrutura de transporte, como o fechamento do aeroporto de Porto Alegre e o impacto nas rodovias, está afetando o fluxo de turistas, o que agrava a situação.

O estudo menciona que as medidas de reconstrução no estado adotadas pelo governo federal, totalizando R$ 46,1 bilhões, que incluem recursos financeiros, antecipações de benefícios e crédito. No entanto, o relatório sugere outras ações para mitigar o impacto econômico da tragédia.

Entre as sugestões, estão a permissão da redução proporcional da jornada de trabalho e dos salário e a suspensão temporária dos contratos de trabalho, com compensação financeira parcial pelo governo federal, similar ao que foi feito durante a pandemia de Covid-19. Além disso, o relatório cita medidas de desembaraço de acesso ao crédito e alívio tributário para as empresas gaúchas.

