Estupro de vulnerável representa 72% do total de estupros na Paraíba em 2023, aponta Anuário de Segurança Pública A Paraíba registrou em 2023 um total de 581 casos de estupro – destes, 418 foram de estupro de vulnerável (quando a vítima tem menos... Portal Correio|Do R7 18/07/2024 - 15h23 (Atualizado em 18/07/2024 - 15h23 ) ‌



