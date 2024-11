Evento aborda tendências e práticas inovadoras para fortalecer negócios em João Pessoa O futuro do varejo; Inteligência Artificial para elevar lucro dos negócios; empresários que não negociam o inegociável; e como implementar... Portal Correio|Do R7 09/11/2024 - 16h28 (Atualizado em 09/11/2024 - 16h28 ) twitter

(Imagem: Divulgação) O futuro do varejo; Inteligência Artificial para elevar lucro dos negócios; empresários que não negociam o inegociável; e como implementar uma Liderança Positiva com impacto social. Esses são alguns dos temas que serão abordados no evento mais aguardado do ano em João Pessoa: Encontro Anual de Fortalecimento Empresarial da Embaixada de Negócios, que será realizado, nesta segunda-feira (11), a partir das 18h30, na casa de recepções Maison Blu’nelle. Serão quatro painéis que vão focar: atualização de tendências, inspiração para 2025 e estratégias inovadoras que farão a diferença no planejamento dos negócios. O Encontro Anual de Fortalecimento Empresarial 2024, além de um momento especial de networking para os empresários, que possibilita a conexão dos empresários e líderes empresariais participantes com o objetivo de abrir novas portas e oportunidade de negócios. Onde se inscrever As inscrições ainda podem ser feitas no link https://www.sympla.com.br/evento/fe-2024/2645813?referrer=linktr.ee ou na Bio do perfil do Instagram @embaixadadenegocios Liderança positiva Beatriz Ribeiro, presidente do Instituto Solidariedade (Imagem: Divulgação) Um dos painéis do Encontro Anual de Fortalecimento Empresarial será com a presidente do Instituto Solidariedade, braço social do Sistema Correio de Comunicação, Beatriz Ribeiro. Com o tema “Liderança Positiva”, Beatriz Ribeiro vai enfocar um dos pilares essenciais para o sucesso empresarial em um ambiente competitivo e em constante transformação que é a liderança. “Liderar é uma jornada que exige inspiração, inovação e um propósito de transformação”, revela a painelista. Além do painel de Beatriz Ribeiro, haverá outros três painéis que mostram as tendências e práticas imprescindíveis para o mundo dos negócios na atualidade, tanto para os empresários da ativa como futuros empreendedores. O futuro do varejo Juedir Teixeira (Imagem: Divulgação) O comércio varejista concentra o maior número de empresas na Paraíba. Para falar sobre “O Futuro do Varejo”, a Embaixada de Negócios trouxe o criador da Universidade do Varejo, Juedir Teixeira. Ele vai abordar as inovações do varejo que estão remodelando o setor e como os empresários podem se preparar para as mudanças desse mercado. IA para elevar lucro Thaís Martan, especialista em Inteligência Artificial (Imagem: Divulgação) O tema Inteligência Artificial é um dos mais predominantes atualmente da sociedade mundial, mas como explorar essa nova ferramenta no mundo dos negócios. A Embaixada de Negócios convidou a especialista em Inteligência Artificial pelo MIT e uma das maiores referências em IA no Brasil, Thaís Martan, para o painel intitulado “Inteligência Artificial: Aumentando o Lucro dos Negócios”. A influenciadora Thaís Martan vai explorar no painel como as tecnologias disruptivas estão otimizando os processos e aumentando a rentabilidade dos negócios. Ex-Masterchef e o inegociável Haila Santuá, ex-Masterchef e empresária (Imagem: divulgação) O quarto painel será com a ex-Masterchef, empresária, empreendedora e mentora de mulheres, Haila Santuá. Com o tema “Empresários que Não Negociam o Inegociável”, Haila Santuá vai discutir o papel das convicções empresariais em decisões estratégicas e sua importância no sucesso a longo prazo. Inovação e networking O presidente da Embaixada de Negócios, Paulo Junior, revela que com foco em inovação, networking e inspiração para 2025, o Encontro Anual do Fortalecimento Empresarial 2024 promete ser um divisor de águas e atenderá às diversas necessidades e fases dos empresários. Atender fases do empresário Paulo Júnior, presidente da Embaixada de Negócios (Imagem: Divulgação) “O Encontro Anual de Fortalecimento Empresarial da Embaixada de Negócios está mirando o Movimento 2025, focando no que o empreendedor precisa fazer e o que empresário não pode deixar de fazer. O interessante do evento é que ele atende o empreendedor de diversas fases: aquele que está na crista da onda, faturando bem e precisa criar um novo movimento, inovando o que ele faz, mas também ao empreendedor que está passando por uma fase um pouco mais difícil, mas que também não pode parar, precisa buscar se movimentar na sua própria velocidade, mas se conectando com outras pessoas do mundo dos negócios para se conectar com novos locais, novas ideias, para também criar novas soluções e se aproximar do seu cliente e vencer a fase difícil. O evento vai inspirar o empreendedor a começar um ano com energia necessária, com fé redobrada e com ânimo revigorado. Quem já experenciou outras edições, sabe o quanto esse evento é transformador e uma missão da Embaixada em fortalecer o setor produtivo da Paraíba”, reforçou. Sobre a Embaixada de Negócios Fundada em 2018, a Associação Embaixada de Negócios é um grupo de líderes empresariais da Paraíba comprometidos com a fé cristã, colaboração mútua e princípios éticos. Anualmente, a Embaixada realiza o Fortalecimento Empresarial e uma série de outras ações e eventos para ampliar os conhecimentos empresariais e fortalecer os seus negócios. A associação prioriza o crescimento conjunto, oferecendo oportunidades de educação executiva e suporte entre os associados. Para se tornar um embaixador de negócios e fazer parte dessa comunidade comprometida com o sucesso empresarial e construído sobre valores sólidos, basta acessar o portal https://embaixadadenegocios.com/ ou o perfil do Instagram @embaixadadenegocios SERVIÇO: Evento: Encontro Anual de Fortalecimento Empresarial 2024

Encontro Anual de Fortalecimento Empresarial 2024 Data: 11 de novembro de 2024

11 de novembro de 2024 Horário: às 18h30

às 18h30 Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/fe-2024/2645813?referrer=linktr.ee

Local: Maison Blu’nelle (Rua Adália Suassuna Barreto, 65 Pedro Gondim)

