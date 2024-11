Portal Correio |Do R7

Ex-candidato a vice-prefeito de São Bento é preso suspeito de envolvimento em morte do dono de Bet Rafinha Banana, que foi candidato a vice-prefeito de São Bento, foi preso nesta quinta-feira (17), em São Paulo, suspeito ser o mandante...

Rafinha Banana, ex-candidato a vice-prefeito de São Bento. (Foto: Arquivo Pessoal)

Rafinha Banana, que foi candidato a vice-prefeito de São Bento, foi preso nesta quinta-feira (17), em São Paulo, suspeito ser o mandante da morte de Vandenilson Dantas de Oliveira, dono de uma empresa de apostas online.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que Rafinha e Vandenilson eram sócios em uma empresa de jogos ‘bets’, o que pode ter relação direta com o crime.

O empresário, de 49 anos, foi morto a tiros no dia 09 de outubro. A vítima estava saindo de uma lanchonete, no centro de São Bento, quando foi abordado por suspeitos que chegaram atirando.

Rafinha Banana concorreu ao cargo de vice-prefeito da cidade do Sertão paraibano ao lado de Marcos Davi (PP). A chapa encabeçada pelos dois perdeu com 46,54% dos votos.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Ex-candidato a vice-prefeito de São Bento é preso suspeito de envolvimento em morte do dono de Bet apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.