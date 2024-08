Portal Correio |Do R7

Ex-mulher de Nahim tenta reconhecimento de união estável para ter direito a herança do cantor A ex-mulher de Nahim, Andreia de Andrade, realizou três pedidos na Justiça para ter direito a herança deixada pelo artista. Ela quer...

(Foto: Reprodução/RECORD)

A ex-mulher de Nahim, Andreia de Andrade, realizou três pedidos na Justiça para ter direito a herança deixada pelo artista. Ela quer ser inventariante, receber parte dos bens do cantor e ter a união estável entre eles reconhecida.

Andreia e Nahim anunciaram o divórcio em 2023, e ele morreu em junho de 2024, aos 71 anos. “Para isso, ela disse que eles inventaram essa separação”, contou Keila Jimenez, colunista do portal R7, parceiro nacional do Portal Correio.

Andreia garantiu que, na época, estava sendo perseguida e por isso eles teriam se terminado a relação entre eles.

Agora, ela disputa com outra ex-mulher do cantor, Rosemeira Aparecida, o direito de ficar com os bens de Nahim.

“Ela ainda não apresentou provas sobre essa suposta perseguição”, apontou Keila.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Ex-mulher de Nahim tenta reconhecimento de união estável para ter direito a herança do cantor apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.