Executivos da School of Rock destacam o potencial de João Pessoa para nova unidade João Pessoa recebe a visita de Rob Price, Chief Customer Officer da YEB, empresa investidora da School of Rock e Paulo Portela, CEO... Portal Correio|Do R7 28/10/2024 - 14h49 (Atualizado em 28/10/2024 - 14h49 )

João Pessoa recebe a visita de Rob Price, Chief Customer Officer da YEB, empresa investidora da School of Rock e Paulo Portela, CEO da School of Rock Brasil, há poucos meses da abertura da escola na cidade. Os executivos mostraram grande entusiasmo com o avanço do projeto ao visitarem a futura unidade, que está sendo construída na Avenida Pombal, no bairro Manaíra, que promete revolucionar o ensino musical na região com uma metodologia única e inovadora de aprender música. A School of Rock busca oferecer uma experiência musical completa e inovadora para todas as idades. A escola terá três pavimentos, diversas salas e estúdios, além de espaço para eventos e lounge para os alunos. O projeto é assinado pela arquiteta Manuela Nepomuceno. "Foi uma experiência incrível estar em João Pessoa, uma cidade pulsante, cheia de vitalidade e crescimento. A cultura criativa e musical aqui é fabulosa. Estou muito empolgado para ver a comunidade reagir ao nosso método especial de ensino, que impacta tanto jovens quanto adultos", afirmou Price. Paulo Portela também destacou o entusiasmo que a nova unidade já vem gerando entre músicos e educadores locais. "Os futuros professores estão também ansiosos. João Pessoa está em franco crescimento, e a School of Rock vai contribuir para esse desenvolvimento, transformando e enriquecendo vidas por meio da música", comentou. A escola chega com a missão de transformar o cenário local, inspirando uma nova geração de talentos e oferecendo uma metodologia que une aprendizado e paixão pela música.