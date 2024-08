Exposição de pinturas e esculturas de Wilson Figueiredo entra em cartaz na Casa de José Américo, em João Pessoa A mostra ‘Reminiscência Afetiva’, com obras do artista plástico e escultor paraibano Wilson Figueiredo, entrou em cartaz nesta quinta...

A mostra ‘Reminiscência Afetiva’, com obras do artista plástico e escultor paraibano Wilson Figueiredo, entrou em cartaz nesta quinta-feira (29), Fundação Casa de José Américo, em João Pessoa. O evento faz parte da programação da 97ª edição do Pôr do Sol Literário.

A exposição consta de dez quadros e uma mostra de sete maquetes de esculturas já instaladas pelo artista. “Estou muito grato pela oportunidade de, mais uma vez, mostrar a minha arte”, destaca Wilson Figueiredo, que é natural do município de Patos, no Sertão paraibano, e que fixou residência em João Pessoa desde 1973. “Aqui me tornei profissional como desenhista técnico, me aposentei em 1998 e ingressei no curso do Centro de Artes Visuais, coordenado por Marlene Almeida”, relembra Wilson.

Com o curso, o artista começou a desenvolver uma nova técnica mista, em que o desenho em arame fixado a centímetros do eucatex oferece uma leitura tridimensional e realça as expressões das personagens em ações de vida e de trabalho, revelando, e ao mesmo tempo, resgatando imagens da cultura nordestina no seu cotidiano.

Com uma habilidade artística dentro de uma simplicidade técnica autodidata, Wilson Figueiredo iniciou a vida artística em 2006, com a exposição individual ‘Vivificante’, no Casarão dos Azulejos, em João Pessoa. A partir daí, foi uma sequência com muitas exposições, inclusive no Rio de Janeiro e em Brasília.

Fascinado pelo metal, fez surgir uma nova experiência em esculturas de ferro e parafusos. “Muitas surgiram para frente de prédios e praças públicas”, recorda Wilson. A exemplo de obras como a ‘Acahuan’, de cinco metros de altura e que está em frente ao Centro Cultural Ariano Suassuna, do Tribunal de Contas do estado da Paraíba (TCE-PB). Outra obra em espaço público é ‘A Muriçoca’, na Praça das Muriçocas, de quatro metros. “Já alcancei um total de 88 esculturas pela cidade de João Pessoa”.

