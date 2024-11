Exposição ‘Lentes do Cangaço’ faz o público imergir na história nordestina A exposição “Lentes do Cangaço” da artista Bebel Lélis está disponível para visitação gratuita até o dia 8 de novembro, no Espaço Expositivo... Portal Correio|Do R7 21/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 21/10/2024 - 14h09 ) twitter

(Foto: Divulgação/Secom-PB) A exposição “Lentes do Cangaço” da artista Bebel Lélis está disponível para visitação gratuita até o dia 8 de novembro, no Espaço Expositivo Alice Vinagre, em João Pessoa. As obras apresentam uma representação de fotografias do cangaço brasileiro em Xilogravura, sendo uma imersão na história e na cultura do Nordeste. Criadas a partir de fotografias, em sua maioria do acervo fotográfico da Abafilm, as xilogravuras transmitem a essência e potência desses momentos históricos. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Exposição ‘Lentes do Cangaço’ faz o público imergir na história nordestina apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.