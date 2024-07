FAEPA e SENAR participam da Expo Sousa neste final de semana

Com o objetivo de fortalecer o agronegócio no interior do território paraibano e fomentar a inclusão de soluções inovadoras e tecnológicas para o campo, a edição 2024 da Expo Sousa será realizada entre os dias 17 e 21 de julho no Haras Cartaxo, na zona rural do município de Sousa. O evento é promovido pelo Sebrae/PB e a Associação dos Criadores de Gado do Alto Sertão (ACGASP), em parceria com o Haras Cartaxo, Governo do Estado, Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Faepa/PB e Senar/PB.

Considerado um dos principais eventos de agronegócio na região sertaneja, a Expo Sousa contará com uma estrutura ampla de 53,1 mil metros quadrados. O local abrigará pavilhões e currais com capacidade para mais de 200 animais, além de estandes para comercialização de produtos e serviços de diversas empresas. O evento também contará com a Arena Educa Agro, onde serão realizadas palestras e oficinas, e um setor gastronômico com restaurante de culinária regional e pátio para apresentações culturais.

Segundo Mário Borba, presidente do sistema FAEPA/SENAR, a expectativa é que o evento atraia um grande público e promova novas experiências que contribuam para o desenvolvimento sustentável no campo. “Temos uma programação diversificada com palestras e oficinas sobre temas como bovinocultura de corte e leite, qualidade e preparação do solo, fruticultura e horticultura. Nosso objetivo é compartilhar conhecimento e proporcionar uma experiência positiva ao público visitante”, afirmou Mário.

Além disso, a participação de empresas voltadas para o desenvolvimento de tecnologias é um dos diferenciais desta edição. Mário destaca que o público terá acesso a equipamentos e soluções inovadoras, estratégicas para revolucionar as práticas no campo. “O espaço de exposição receberá grandes marcas e apresentará produtos e serviços inovadores. Será uma oportunidade importante para conhecer o que há de mais avançado no agro e compartilhar experiências”, concluiu.

A programação do sistema FAEPA/SENAR é a seguinte:

08h – Café da manhã

09h – 09h45 – Abertura e apresentação do programa “Juntos pelo AGRO”

09h50 – 10h35 – Palestra 1: Segurança Rural

10h40 – 11h25 – Palestra 2: Licenciamento Ambiental

11h30 – 12h25 – Palestra 3: Painel de comercialização e mercado

12h30 – 14h – Almoço

14h – 17h – Atendimento e serviços pelas empresas e parceiros

A participação da Faepa e do Senar na Expo Sousa 2024 reforça o compromisso dessas instituições em promover o desenvolvimento e a inovação no agronegócio paraibano, oferecendo suporte e conhecimento aos produtores rurais da região.

