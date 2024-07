Farmácia é arrombada e suspeitos deixam vestígios de chocolates em João Pessoa

Farmácia é arrombada e suspeitos deixam vestígios de chocolates (Foto: Reprodução / TV Correio)

Uma farmácia localizada no bairro Mangabeira, em João Pessoa, foi arrombada durante a madrugada desta terça-feira (30). Os criminosos, após invadir pela lateral do estabelecimento, roubaram remédios e desodorantes. O alvo seria o caixa eletrônico.

De acordo com informações policiais, eles não conseguiram levar dinheiro do estabelecimento. O alarme do estabelecimento estava funcionando, o que permitiu à polícia realizar um cerco na área. No entanto, os suspeitos conseguiram fugir antes de serem presos.

Durante a ação, os suspeitos chegaram a comer chocolates, deixando um pedaço no chão do farmácia. Os vestígios devem ajudar na identificação os responsáveis pelo arrombamento.

