FE 2024: evento reúne tendências e práticas de negócios para empresários que desejam se destacar em 2025

O Encontro Anual de Fortalecimento Empresarial 2024 está chegando, e empresários de João Pessoa, região metropolitana e estados vizinhos têm a oportunidade única de participar de um evento voltado para a inovação e o crescimento empresarial.

Marcado para o dia 11 de novembro, às 18h, o evento será realizado pela Embaixada de Negócios, e as inscrições estão abertas.

Este ano, um dos destaques será a participação de Beatriz Ribeiro, uma das principais referências no mundo corporativo e social da Paraíba, presidente do Instituto Solidariedade, braço social do Sistema Correio de Comunicação.

Beatriz trará sua vasta experiência em liderança positiva, um dos pilares essenciais para o sucesso empresarial em um ambiente competitivo e em constante transformação.

Além disso, o evento contará com painéis imperdíveis, que abordarão as principais tendências e estratégias para 2025:

– O Futuro do Varejo, com o empresário e criador da Universidade do Varejo, Juedir Teixeira. Ele discutirá as inovações que estão remodelando o setor e como os empresários podem se preparar para as mudanças do mercado.

– Inteligência Artificial Aumentando o Lucro dos Negócios, com Thaís Martan, influenciadora e especialista em Inteligência Artificial pelo MIT, uma das maiores referências em IA no Brasil. Este painel vai explorar como as tecnologias disruptivas estão otimizando os processos e aumentando a rentabilidade.

– Empresários que Não Negociam o Inegociável, com a ex-Masterchef, empresária e mentora de mulheres, Haila Santua, que discutirá o papel das convicções empresariais em decisões estratégicas e sua importância no sucesso a longo prazo.

– Liderança Positiva, com Beatriz Ribeiro, presidente do Instituto Solidariedade, que falará sobre como a liderança assertiva e empática pode ser a chave para fortalecer equipes e alavancar resultados, mesmo em tempos de crise.

Com foco em inovação, networking e inspiração para o próximo ano, o Fortalecimento Empresarial 2024 promete ser um divisor de águas para os empresários que buscam se destacar em seus setores. “Estamos muito felizes com a realização desta quarta edição do FE. Quem já experenciou outras edições, sabe o quanto esse evento é transformador e uma missão da Embaixada em fortalecer o setor produtivo da Paraíba”, reforça o presidente da Embaixada de Negócios, Paulo Junior.

5 motivos para garantir sua vaga:

1. Atualização de tendências: fique por dentro das inovações que moldarão o futuro dos negócios.

2. Inspiração para 2025: prepare-se para enfrentar os desafios do próximo ano com confiança.

3. Networking: conecte-se com outros empresários e líderes que podem abrir portas.

4. Antecipe-se às mudanças: conheça estratégias inovadoras que farão a diferença no seu planejamento.

5. Aproveite os benefícios da Embaixada de Negócios: se você já é associado, explore ainda mais as vantagens oferecidas; se não, o evento é uma excelente oportunidade para conhecer essa comunidade de apoio empresarial.

Empresários interessados ainda têm a chance de garantir suas vagas para o segundo lote de inscrições, acessando: GARANTA A SUA VAGA

Serviço:

Evento: Encontro Anual de Fortalecimento Empresarial 2024

Data: 11 de novembro de 2024, às 18h

Local: Maison Blu’nelle

Inscrições: clique aqui

O post FE 2024: evento reúne tendências e práticas de negócios para empresários que desejam se destacar em 2025 apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.