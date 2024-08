Festa das Neves 2024 terá apresentação de grupos covers de k-pop

Portal Correio |Do R7

O grupo Fairy Dolls será um dos participantes (Foto: MR Fotos)

A Festa das Neves terá a primeira edição do K-pop Dance PB, uma apresentação que reúne grupos covers de k-pop, gênero musical originado na Coréia do Sul e que vem ganhando espaço em todo o mundo.

Cerca de oito grupos estarão participando neste domingo (4). As apresentações começam às 19h50 no Palco Principal do Parque da Lagoa.

Grupos participantes:

Fairy Dolls

Sweet Poison

Bratz

New Station Gang

Lost Stars

Polaris

Fly Girls

Outbreak Charrys

