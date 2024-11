Festival “cine miau” começa hoje e vai até próximo sábado

Portal Correio |Do R7

Na manhã desta terça-feira (05) começou a 6ª edição do “cine miau” na Usina Energisa com programação até o próximo sábado. A mostra tem como objetivo apresentar exibições e debates, atraindo público de todas as idades, em especial crianças de escolas públicas. A entrada é gratuita.

“A gente vem como uma opção para tirar um pouco as crianças dessas telas e ter um momento com a família”, ressaltou o diretor do projeto, Osiel Gomes.

O evento aconteceu às 9h da manhã e vai até o dia 09. Esse ano o tema central é filmes que abordam diversidade, imigração e acessibilidade, além de promover o lançamento do curta-metragem “Quilombo Encantado – A Jornada de Pilar”.

